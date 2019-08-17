Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

17.08.2019 13:11

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, fındık toplamaya giden işçilerin taşındığı traktörün römorku devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kandıra'nın Safalı Mahallesi'ndeki Murat Alkız'a ait fındık tarlasında meydana geldi. Fındık toplamaya giden işçileri taşıyan Murat Alkız yönetimindeki 41 N 4239 plakalı traktörün römorku devrildi. Römorkta bulunan Sevim, Güldane, Gülcan, Talha, Ömer ve Tuğçe Duman ile Enver ve Mutlu Gökbudak, Melike ile Emirhan Demir, Enes Ataç, Yeşim Gündüz, Sultan Marul ve Nurten Ataş yaralandı. Murat Alkız'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yapan sağlık görevlileri, daha sonra römorktaki 14 kişiyi ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Sevim Duman (21), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nurten Ataş'ın da durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü Murat Alkız, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA