Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 21 yaralı
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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 21 yaralı

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 21 yaralıSAKARYA'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

08.09.2020 22:47 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:51

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 21 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Hendek Aktefek Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik Bildik idaresindeki fındık işçilerini taşıyan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 21 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 21 yaralı

Kaynak: DHA

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