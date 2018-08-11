Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 22 Yaralı

Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 22 Yaralı

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 22 Yaralı

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Azmi Şahin'in kullandığı 52 M 2025 plakalı minibüs, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen çekicinin çarpması sonucu devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 1'i çocuk, 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.

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