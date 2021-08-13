Fındık işçilerini almaya giderken kaza yaptı
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Fındık işçilerini almaya giderken kaza yaptı

Fındık işçilerini almaya giderken kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık işçilerini almaya giden patpat sürücüsü kaza yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık işçilerini almaya giden patpat sürücüsü kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli'ye bağlı Osmanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; halk arasında patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile fındık işçilerini almaya giden T. K. (17), patpatın dingilinin çıkması sonucu kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan gencin yardımına koşarken bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisine hemen başlanılan sürücünün ayağında incinme olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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