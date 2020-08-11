Fındık işçileri bahçeye girmeden sağlık taramasından geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fındık işçileri bahçeye girmeden sağlık taramasından geçti

Fındık işçileri bahçeye girmeden sağlık taramasından geçti Fındık toplamak için doğudan gelen fındık işçilerine özel test yapıldı Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından Düzce'ye gelerek fındık işçiliği yapacak vatandaşlar için konaklayacakları noktalarda denetim ve sağlık...

11.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:21

Fındık işçileri bahçeye girmeden sağlık taramasından geçti

Fındık toplamak için doğudan gelen fındık işçilerine özel test yapıldı

DÜZCE - Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından Düzce'ye gelerek fındık işçiliği yapacak vatandaşlar için konaklayacakları noktalarda denetim ve sağlık kontrolleri gerçekleştirdi. İşçilerin can sağlığı için tüm hijyen kuralları özel testlerle kontrol edildi.

Fındık sezonunun başlaması ile birlikte şehir dışından Düzce'ye gelen fındık işçileri Düzce İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs öncesinde özel teste tabi tutuldu. Düzce'de fındık işçiliği yapacak her kişi Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından fındık toplayacakları alanlarda tek tek kontrol ediliyor. Kontrollerde konaklayacakları alanların yanı sıra, tuvalet, banyo ve bulundukları ortamlarda çöp ve kanalizasyon kontrolleri de yapılıyor. Bu kapsamda Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Fındıklı köyüne gelen 3 ayrı grup filyasyon ekibi tarafından kontrol edildi. Konaklama yapacakları ev ve çadırlarda inceleme yapan ekipler, daha sonra işçilerin ateşlerini ölçerek herhangi bir korona virüs semptomu olup olmadığını kontrol etti. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Kaynaşlı Entegre Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Ersin Yılmaz, her yıl yapılan denetimleri bu yıl daha detaylı yaptıklarını tüm vatandaşların kontrolünü yaptıklarını dile getirdi. Yılmaz, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimize gelen fındık işçilerimizi tespit ediyoruz. Köylerde nüfus cüzdanı fotokopilerini alıyoruz. Merkezde iseler emniyetten nüfus cüzdanı fotokopilerini alıyoruz. Yerinde tespit edip, gelip kontrol ediyoruz. Korona virüs nedeni ile çok titizlik ile hareket etmekteyiz. Çok sıkı denetimler ve önlemler altında işlerimizi tertipli ve düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çelik, " Gerekli tüm tedbirleri aldık

Fındık işçilerini her yıl Şırnak'tan getirerek fındıklarının toplanmasına yardımcı olduklarını belirten Zeki Çelik, "Hijyen kurallarına uyuyoruz. Elimizden geldiği kadarı ile işçilerimizin sağlığını düşünüyoruz. Hasta olan olursa da 112'yi arayarak gerekli tedbirleri alabiliyoruz" diye konuştu.

"Korona virüs testine girdik"

Şırnak'tan Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Fındıklı köyüne 20 kişi geldiklerini dile getiren Barış Kılınç, "Korona virüs testine girdik. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Her şekilde uygun bir şekilde burada kalıyoruz. Maskeyi her sabah takıyoruz. Fındık tarlasına mesafeli gidip geliyoruz. Hijyen konusunda da tüm önlemlerimizi aldık" şekline konuştu.

"İşçiler tek tek kontrol edildi"

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Fındıklı Köyü'nün muhtarlığını yapan Mensur Zengin, işçiler tek tek kontrol edildiğini tüm sağlık taramalarının yapıldığı belirtildi. Zengin şöyle konuştu: "Korona virüs olmasından dolayı bu sene daha sık denetim yapılıyor. Önceden Jandarma'ya, Kaymakanlığa ve sağlık birimlerine bildirimlerini yaptık. Köyümüze ekipler geldi tek tek kontrol ediliyor fındık işçileri. Sağlık taramalarına başladılar. Herhangi bir sıkıntıları çıkmadı. Ev sahipleri ile görüştüm. Herhangi bir korona virüs ile alakalı semptomları olduğu zaman numaramızı bıraktık. Sağlık kuruluşlarının numara bilgilerini paylaştık. Sağlık ile alakalı bir sorunları olduğu zaman bizlere telefon edecekler. Bizlerde gerekli müdahaleleri hemen yapıp sağlık kuruluşlarına fındık işçilerini ulaştıracağız. Köyümüzde gerekirse de dezenfekte işlemlerini ve ilaçlama işlemlerini tekrardan yapacağız."

Fındık işçileri bahçeye girmeden sağlık taramasından geçti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı Güncel
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu Ekonomi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi 3. Sayfa
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Oruç Ağustos Akdeniz Ak Parti
Şu an buradasınız: Fındık işçileri bahçeye girmeden sağlık taramasından geçti - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 13:21:32. #1.15#
title