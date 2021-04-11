Fındık ihracatının yüzde 85'i AB ülkelerine
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fındık ihracatının yüzde 85'i AB ülkelerine

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fındık ihracatının yüzde 85'i AB ülkelerine

Türkiye, fındık ihracatının yüzde 85'ini Avrupa Birliği üyelerine yapıyor.

Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim
Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama
Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama

Türkiye, fındık ihracatının yüzde 85'ini Avrupa Birliği üyelerine yapıyor.

Dünyada yaklaşık 200 ülkeye yapılan fındık ihracatı pandemi sürecinde de hız kesmeden artarak sürerken, Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, hedeflerinin fındık ihracat rakamlarını 2-2,5 katına çıkarmak olduğunu söyledi. Türkiye'de yaklaşık 600-650 bin ton fındık üretimi yapılırken bunun yaklaşık 150 bin tonu iç piyasada tüketiliyor. Yılda fındık ihracatından 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlanırken bu rakamın daha yukarılara çıkarılması için özellikle son yıllarda üreticilere daha kaliteli ve daha fazla mahsul elde edilmesi yönünde çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin özellikle pandemi döneminde fındık ihracatının artarak sürdüğünü ve ülkeye önemli döviz girdisi sağladığını kaydeden Arslantürk, son yıllarda Çin'e yapılan fındık ihracatında artış yaşandığına dikkat çekerek önümüzdeki 5 yıl içinde bu ülkeye yapılan ihracatı 50 bin tonun üzerine çıkartmak olduğunu söyledi.

Türkiye fındık ihracatının yüzde 40'lık bölümünün Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldığını kaydeden Arslantürk,"Ülkemizden yaklaşık 200 ülkeye fındık ihracatı yapılıyor. Bu ihracatın yaklaşık yüzde 40'lık bölümü Trabzon'da faaliyet gösteren firmalarımız tarafından yapılıyor. Bu durum bizim açımızdan oldukça iyi bir durum. Bundan sonra sürdürülebilir üretimi sağlarsak hem ilimiz hem de Türkiye'nin yaptığı ihracatı iki katına çıkarmamız mümkün. İhracatta öne çıkan ülkeler İtalya, Almanya, Fransa olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri. Toplam yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 85'i Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Bizim hedefimiz Avrupa Birliği dışındaki ülkelere tüketim miktarını artırarak ülkemizin yaptığı ihracatı 2-2,5 buçuk katına çıkarabilmek" dedi.

"Çin'e fındık ihracatını 5 yıl içinde 50 bin tonun üzerine çıkartma hedefimiz var"

Çin'e son yıllarda yapılan fındık ihracatında önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Arslantürk, "Daha önce Çin bizden 1-2 bin tonluk fındık alıyordu, şu anda 10 bin tonu geçti. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde Çin'e 50 bin tonun üzerinde fındık ihraç edebilmek. İhraç edilen fındığımız özellikle çikolata ve pasta imalatı alanında kullanılıyor. Bunların dışında çerezlik de tüketiliyor" diye konuştu.

Öte yandan ülkemizde 100-150 bin ton civarındaki fındığın yüzde 50'si sanayi alanında yüzde 50'si ise çerezlik tüketildiği kaydedildi. - TRABZON

Fındık ihracatının yüzde 85'i AB ülkelerine

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mansur Yavaş Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ryan Babel Ünal Karaman Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fındık ihracatının yüzde 85'i AB ülkelerine - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 10:50:03. #1.14#
title