Fındık ihracatının yüzde 85'i AB ülkelerine

Türkiye, fındık ihracatının yüzde 85'ini Avrupa Birliği üyelerine yapıyor.

Türkiye, fındık ihracatının yüzde 85'ini Avrupa Birliği üyelerine yapıyor.

Dünyada yaklaşık 200 ülkeye yapılan fındık ihracatı pandemi sürecinde de hız kesmeden artarak sürerken, Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, hedeflerinin fındık ihracat rakamlarını 2-2,5 katına çıkarmak olduğunu söyledi. Türkiye'de yaklaşık 600-650 bin ton fındık üretimi yapılırken bunun yaklaşık 150 bin tonu iç piyasada tüketiliyor. Yılda fındık ihracatından 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlanırken bu rakamın daha yukarılara çıkarılması için özellikle son yıllarda üreticilere daha kaliteli ve daha fazla mahsul elde edilmesi yönünde çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin özellikle pandemi döneminde fındık ihracatının artarak sürdüğünü ve ülkeye önemli döviz girdisi sağladığını kaydeden Arslantürk, son yıllarda Çin'e yapılan fındık ihracatında artış yaşandığına dikkat çekerek önümüzdeki 5 yıl içinde bu ülkeye yapılan ihracatı 50 bin tonun üzerine çıkartmak olduğunu söyledi.

Türkiye fındık ihracatının yüzde 40'lık bölümünün Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldığını kaydeden Arslantürk,"Ülkemizden yaklaşık 200 ülkeye fındık ihracatı yapılıyor. Bu ihracatın yaklaşık yüzde 40'lık bölümü Trabzon'da faaliyet gösteren firmalarımız tarafından yapılıyor. Bu durum bizim açımızdan oldukça iyi bir durum. Bundan sonra sürdürülebilir üretimi sağlarsak hem ilimiz hem de Türkiye'nin yaptığı ihracatı iki katına çıkarmamız mümkün. İhracatta öne çıkan ülkeler İtalya, Almanya, Fransa olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri. Toplam yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 85'i Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Bizim hedefimiz Avrupa Birliği dışındaki ülkelere tüketim miktarını artırarak ülkemizin yaptığı ihracatı 2-2,5 buçuk katına çıkarabilmek" dedi.

"Çin'e fındık ihracatını 5 yıl içinde 50 bin tonun üzerine çıkartma hedefimiz var"

Çin'e son yıllarda yapılan fındık ihracatında önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Arslantürk, "Daha önce Çin bizden 1-2 bin tonluk fındık alıyordu, şu anda 10 bin tonu geçti. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde Çin'e 50 bin tonun üzerinde fındık ihraç edebilmek. İhraç edilen fındığımız özellikle çikolata ve pasta imalatı alanında kullanılıyor. Bunların dışında çerezlik de tüketiliyor" diye konuştu.

Öte yandan ülkemizde 100-150 bin ton civarındaki fındığın yüzde 50'si sanayi alanında yüzde 50'si ise çerezlik tüketildiği kaydedildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı