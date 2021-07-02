Fındık ihracatından 1,76 milyar dolar gelir

Türkiye, Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 10 ayında 254 bin 299 ton fındık ihracatından 1,76 milyar dolar gelir sağladı.

Türkiye, Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 10 ayında 254 bin 299 ton fındık ihracatından 1,76 milyar dolar gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 döneminde 254 bin 299 ton fındık ihraç edildi. Bu ihracattan 1 milyar 767 milyon 111 bin 293 dolar gelir sağlandığı açıklandı.

Geçen sezonun Eylül 2019 -Haziran 2020 tarihleri arasında 311 bin 499 ton fındık ihracatı yapılmış, 2 milyar dolar döviz girdisi sağlanmıştı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı