Fındık ihracatındaki düşüşe rağmen, sektör gelecekten umutlu
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Fındık ihracatındaki düşüşe rağmen, sektör gelecekten umutlu

02.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:28
Fındık ihracatındaki düşüşe rağmen, sektör gelecekten umutlu

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince, tüm olumsuz şartlara rağmen gelecek aylarda fındık ihracatındaki düşüş tablosunun Türkiye lehine değişeceği belirtildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince, tüm olumsuz şartlara rağmen gelecek aylarda fındık ihracatındaki düşüş tablosunun Türkiye lehine değişeceği belirtildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2020-2021 sezonunun ilk iki ayındaki fındık ihracatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim arasındaki fındık ihracatının geçen sezonun aynı dönemine göre, miktar bazında yüzde 41,06, döviz girdisi bazında ise yüzde 37,10 düştüğü belirtilerek, "Özellikle ekim ayı ihracatımız, 2014'te yaşanan ve ürünün yarısının kaybolduğu ağır don olayı sonrası hariç son 30 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir." bilgisi aktarıldı.

İhracat sezonunun en hareketli olması gereken ilk iki ayında yaşanan düşük performansın endişe verici boyutta olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde orta düzeyde gerçekleşen 2020 ürünü rekoltesi ve geçen yıl idrak edilen çok yüksek üretimden kalan devirle 2019-2020 sezonuna yakın bir ihracatı gerçekleştirecek miktarda fındık mevcuttur. Türkiye'mizde orta büyüklükteki 2020 rekoltesinin aksine tüm rakip üretici ülkelerde, özellikle İtalya ve ABD'de rekor üretimler gerçekleşmiştir. Ülkemiz sektöründe yaşanmakta olan ve arz talep dengesindeki neredeyse durma noktasındaki arz düzeyi, bu rakip ülkeler tarafından fırsata dönüştürülmüş, hayal bile edemeyecekleri ihracat artışları seviyelerine ulaşmışlardır. Bu ilave elde ettikleri pay, kesinlikle Türk fındığını global çaptaki pazarından eksilmiştir."

Açıklamada, Kovid-19 sürecine de değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Baştan beri endişeli olduğumuz ve sürekli dikkat çektiğimiz pandemi kaynaklı muhtemel iç ve dış talep düşüşünün ise tahminlerimizin de çok üzerinde gerçekleşeceğini üzülerek görmekteyiz. Bu krizin daha da ileri düzeyde ve uzun süreli olarak derinleşme ihtimali de maalesef mevcuttur. İhracatımızdaki düşüş trendinin bölge istihdamına olumsuz etkileri kısa sürede hissedilmeye başlanmış, birçok fındık kırma ve modern işleme tesisleri kısmen üretimi durdurmuş veya ancak düşük kapasiteyle çalışabilmektedirler."

Açıklamada, ihracattaki düşüşün nedenine ilişkin, "Asıl sorun, iç ve dış alıcıları harekete geçirecek ve tekrar Türkiye'ye yönlendirecek bir arz istikrarının piyasada oluşamamasından kaynaklanmaktadır. Manipülatif haber ve yönlendirmeler sonucunda yaşadığımız mevcut durum öncelikle üreticilerimizin değil, spekülatörlerin ve rakip ülkelerin amaçlarına hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gelecek aylardan umutlu olunduğu belirtilen açıklamada, "Tüm olumsuz şartlara rağmen önümüzdeki aylarda bu mevcut tablonun ülkemiz lehine değişeceği, Türk fındık sektörünün bilinen gücü ve ihracatçılarımızın dünya çapındaki prestijinin bu sorunların da üstesinden geleceğine dair umudumuzu ve çalışma azmimizi korumaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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