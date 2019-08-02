Fındık ihracatında rekor hedefleniyor

Türkiye'nin yeni sezonda rekor düzeyde fındık ihracatı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, 2019 ürünü fındıkta verim ile birlikte kalitenin de iyi olduğuna dikkat çekti. Arslantürk "Bu yıl ihracatta özellikle miktar bazında rekorun kırılmasını bekliyoruz. Rekor beklentimiz 2012-2013 ihraç sezonunda gerçekleştirilen 301 bin ton iç fındığın üzerinde olmasıdır. Bu ihracattan da ülkemizin yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir döviz kazanmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin 720 bin hektarlık bir fındık bahçesine sahip olduğunu hatırlatan Arslantürk, "Bizim hedefimiz üretim ile paralel olarak ihracatımızı da arttırmaktır. Üreticilerimiz mevcut bahçeleri daha verimli hale getirip, daha kaliteli fındık ürettikleri takdirde hem kendileri, hem de ihracat ile bu ülke kazanmış olacaktır. Onun için birim alandan verimi son yılların ortalaması olan dekarda 90 kilogramın 2-3 kat üzerine çıkarmamız lazımdır. Türk çiftçisinin yapacağı 1-1,5, hatta 2 milyon tonluk bir fındık üretimini bile istikrarlı piyasa ve fiyat politikaları ile ihraç edebilme, dolayısıyla daha belirli bir dönem sonra 4-5 milyar dolar bile döviz kazanmamız mümkündür" diye konuştu.

Devletin TMO eliyle piyasada yer almasının ve bunu da geçen yıl yaptığı büyük yanlışın aksine, bu yıl hasattan önce açıklamasının son derece isabetli bir karar olduğunu tekrarlayan UFK Başkanı Arslantürk, "Üreticiden, sanayiciye, ihracatçıya hatta tüketiciye kadar artık herkes hesabını bilerek yapacak, önünü de görerek hareket edecektir. Ancak, TMO'nun alımları hızlı bir şekilde yapması, üreticinin mağduriyetine sebep olabilecek gecikmeleri bir kenara koyması gerekir" şeklinde konuştu.

Arslantürk, üreticilerden fındığını olgunlaşmadan, yani zamanından önce toplamamasını ve de kesinlikle emanete de bırakmamasını istedi. - TRABZON

Kaynak: İHA