Fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB)Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, salgın dönemine rağmen fındık ihracatında geçtiğimiz yıla göre 578 milyon dolarlık artış yaşandığını açıkladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB)Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, salgın dönemine rağmen fındık ihracatında geçtiğimiz yıla göre 578 milyon dolarlık artış yaşandığını açıkladı. Kaynak: Dunya.com