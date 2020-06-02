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Fındık ihracatı yüz güldürdü

Türkiye'den 9 aylık dönemde yapılan fındık ihracatından 1 milyar 964 milyon dolar gelir elde edildi.

Fındık ihracatı yüz güldürdü
02.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:22

Türkiye'den 9 aylık dönemde yapılan fındık ihracatından 1 milyar 964 milyon dolar gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül'de başlayan 2019-2020 ihracat sezonunun 9 ayında, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 689 dolardan işlem gördü.

Söz konusu dönemde 294 bin 303 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 964 milyon 965 bin dolar gelir sağlandı. Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde, 232 bin 584 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 355 milyon 283 bin kazanç elde etmişti. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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