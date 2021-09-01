Fındık ihracatçısı yeni sezondan umutlu

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 2021-2022 fındık ihracatından çok daha umutlu olduklarını belirterek, "Piyasada oluşan mevcut şartlar bu tahminimizi kuvvetle doğrulamaktadır.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 2021-2022 fındık ihracatından çok daha umutlu olduklarını belirterek, "Piyasada oluşan mevcut şartlar bu tahminimizi kuvvetle doğrulamaktadır." dedi.

Sevinç, AA muhabirine, 1 Eylül 2020'de başlayan 2020-2021 fındık ihracat sezonunun 31 Ağustos 2021 itibarıyla sona erdiğini anımsattı.

Başlangıçta iyi geçmemesine rağmen son aylardaki toparlanmayla sezonu hedefe yakın tamamladıklarına işaret eden Sevinç, oluşan rakamların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Yeni fındık ihracat sezonunun 1 Eylül 2021 itibarıyla başladığını kaydeden Sevinç, "2021-2022 fındık ihracatından çok daha umutluyuz. Piyasada oluşan mevcut şartlar bu tahminimizi kuvvetle doğrulamaktadır. Bu nedenle hem tonajda hem de dövizde yüksek bir ihracat bekliyoruz." diye konuştu.

Bu durumun en başta üreticiler için çok iyi olacağını belirten Sevinç, "Ülkemizin net ihracat girdisi olan fındık ihracatının genel bütçeye katkısının daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Edip Sevinç, tüm ihracatçıların yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İhracatçı heyecanlı olmazsa bu iş bu zorluklara rağmen yapılamaz. Bizlerin heyecanı her zaman için vardır. Bizler bu konuda son derece iyi niyetliyiz. Çok umutluyuz. Hep birlikte de başaracağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezonda geleneksel pazarların dışına çıkmak istediklerini dile getiren Sevinç, şöyle konuştu:

"Fındık Tanıtım Grubu da bunun için kurulmuştu. Şimdi bu süreci Türkiye Tanıtım Grubu sürdürüyor. Bizim geleneksel pazarda bir sorunumuz yok. Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler zaten bizim ana pazarımız. Ama bizim hedef ülkelerimiz var. Başta Çin olmak üzere. Bunun dışında diğer hedef ülkelerimiz Rusya, Hindistan, Brezilya ve Japonya. Buralarla ilgili çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor."

Sevinç, özellikle Çin'e yapılan ihracatta çok iyi bir ivme yakaladıklarına dikkati çekerek, salgın nedeniyle bu ülkeye yapılan ihracatta yavaşlama olduğunu ancak umutlarının sürdüğünü söyledi.

Türk fındığının kalitesinin asla tartışılmayacağını vurgulayan Sevinç, "Allah fındık yetişmesi için en güzel florayı bu ülkeye bahşetmiş. Bu çok büyük bir nimet. Ama ihracat, fiyat ve tedarik zinciri de son derece önemli konular. Bunları da göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay