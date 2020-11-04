Fındık ihracatçılarının destek verdiği projeyle kalite ve verim artacak
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Fındık ihracatçılarının destek verdiği projeyle kalite ve verim artacak

04.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:46
Fındık ihracatçılarının destek verdiği projeyle kalite ve verim artacak

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin desteğiyle başlatılan "Fındık Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun Projesi" ile bölgede fındık veriminin ve kalitesinin artması amaçlanıyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin desteğiyle başlatılan "Fındık Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun Projesi" ile bölgede fındık veriminin ve kalitesinin artması amaçlanıyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik projelerin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

Önceki yıllardaki projelere ilave olarak Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından desteklenen "Fındık Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun Projesi"nin saha çalışmalarının başladığını ifade eden Yılmaz, "Ana ürünümüz fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyoruz." dedi.

Bu çalışmalardan oldukça güzel sonuçlar alındığını, verim ve kalitede önemli artışlar sağlandığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Fındık Bahçemizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun" projemiz İhracatçılar Birliği tarafından onaylandı ve desteklendi. Şu an bu projemizin de saha çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Proje kapsamında ilimiz genelinde 35 noktada fındık bahçelerinin toprak tahlilinin alınmasından, budanmasına, gübrelemesinden, zirai mücadelesine kadar bütün uygulamaları il müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yapılacak. Bu yeni projemiz ile çalışmanın yürütüleceği bahçelerde hem normal dal budamasını hem de dal üstü verim budamasını yapmak suretiyle budama çalışmaları tamamen tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz."

Proje ile birlikte fındıkta hastalık ve zararlılara karşı mücadele edileceğine işaret eden Yılmaz, "Tekniğine uygun yapılan yetiştiricilikte verimin ciddi manada fark ettiğini bugüne kadar uyguladığımız projelerde olduğu gibi bu projemizde de üreticilerimize göstermiş olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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