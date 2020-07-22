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Fındık ihracatçıları rekolteyi 670 bin ton açıkladı

KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2020 yılı fındık rekoltesini 670 bin 285 ton olarak açıkladı.

Fındık ihracatçıları rekolteyi 670 bin ton açıkladı
22.07.2020 13:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:10

KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2020 yılı fındık rekoltesini 670 bin 285 ton olarak açıkladı. 

KFMİB Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, fındık rekoltesinin belirlenmesi amacıyla her yıl birlik tarafından şubat ayı karanfil sayımı, mayıs ayı karanfilden çotanağa geçiş sayımı, temmuz ayı çotanak ve çotanaktaki sağlam tane sayımı şeklinde üç aşamalı bir çalışma yapıldığı belirtildi. Sayımların uzman ziraat mühendisleri tarafından fındık yetiştirilen 13 ilin 87 ilçesinde, 408 bahçede bin 378 dal sayılarak yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Özellikle pandemi sürecinde üreticilerimizin bahçeleri ile geçmiş yıllara göre daha çok ilgilenebildikleri, yeterli gübreleme ve zararlı mücadelesi yapılan bahçelerde iyi sonuçlar alındığı gözlenmiştir. Bu nedenle de, Mayıs-Temmuz sürecinde önceden tahmin edilenin altında bir ürün kaybı olduğu memnunlukla gözlenmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 461 bin 440 ton, Batı Karadeniz Bölgesi'nde 208 bin 845 ton olmak üzere Türkiye'nin 2020 fındık rekoltesi 670 bin 285 ton olarak belirlendi" denildi. 2019 yılındaki büyük bir rekolteden sonra iyi sayılabilecek bir rekoltenin tekrar görüleceği belirtilen açıklamada, "Bu fındık üreticilerinin de büyük başarısıdır. 2019 ürününden devir olacak ciddi miktarda bir ürün de bu miktara eklenecektir. Ülkemize ve sektörün tüm paydaşlarına bereketli bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: DHA

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