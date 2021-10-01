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Fındık içinde yüzen vatandaş o görüntüleri anlattı

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Fındık içinde yüzen vatandaş o görüntüleri anlattı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fındık manavının yanında işçi olarak çalışan Coşkun Geyik ve arkadaşı Halil Can Şahin'in, fındıkların içerisinde kaydedilen ve tepki toplayan videolarına yanıt geldi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fındık manavının yanında İşçi olarak çalışan Coşkun Geyik ve arkadaşı Halil Can Şahin'in, fındıkların içerisinde kaydedilen ve tepki toplayan videolarına yanıt geldi. İkili, buradaki fındıkların kabuklu olduğunu ve fabrikada makineler ile kırıldıktan sonra tüketiciye ulaştırıldığını, durumda yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Geçen günlerde, fındığın içinde kulaç attıkları esnada çektikleri videoyu sosyal medyaya yükleyen Coşkun Geyik ve Halil Can Şahin tepki topladı. Kısa sürede çok fazla izlenen ve kabuklu fındıkların içerisinde yüzen bir kişiyi gören insanlar durumu farklı bir bölgede kaydedilen süt banyosu skandalına benzetirken, videoyu çekenler ise buradaki durumun tamamen farklı olduğunu, depodaki fındıkların kabuklu olduğunu söylediler. Videoyu çeken Coşkun Geyik ve Halil Can Şahin, çuval boşaltımında, temizlik esnasında ve buna benzer durumlarda sürekli olarak kabuklu fındığın içerisinde mecburi olarak girilebildiğini söyledi.

"FINDIĞIN İÇİNE ZATEN MECBUREN GİRİLİYOR, BU KABUKLU FINDIK"

Sosyal medyada paylaşılan videolarda görülen Halil Can Şahin, "Burada fındıkları boşaltım yağan cihaz tıkanmıştı ve onu açmak için mecburen fındığın üzerine çıktık. Çünkü fındık boşaldığı için oraya merdiven yetmiyor. Oradan aşağı gelirken de burada 1-2 ton değil yaklaşık 400 ton fındık var. Benim de ayağım battığı için yüzüstü geldim. O anlık da video çektik ve olay böyle gerçekleşti. Bu fındığın içerisine zaten çeşitli yollarla mecburen giriliyor. Zaten bu iç değil kabuklu fındık. Karadenizliler fındığın nasıl olduğunu daha iyi bilir. İnsanlar bizim fındığı galiba iç fındık zannetmişler ama yanılmışlar" diye konuştu.

"BURADA OLUMSUZLUK OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Videoyu çeken ve aynı firmada çalışan Coşkun Geyik ise, "Burası iç fındık değil, kabuklu fındık deposu. Köylerden ve fındık harmanlarından alınan fındıkların depolama yapıldığı yer. Burada depolama yaparken haliyle makinelerin boruları tıkanabiliyor. Arkadaşımız da oradan inerken bir video çektik. Bu sonuçta kabuklu fındık, kötü bir yanı olmadığını belirtmek istiyorum. Üreticimiz bile topladıkları fındıkları kurutmak için ayakları ile karıştırıyor. Bunu zaten tüm fındık üreticileri biliyor. Bu şartlar altında buraya geliyor ve depolama oluyor. Fındıklar çuvallardan boşaltılırken mecburen ayaklar ile giriliyor, bunda bir olumsuzluk olmadığını düşünüyoruz. Bizim buradaki fındık depolanıp fabrikaya kırıma gidiyor. Fabrikada ise makineler ile kırılarak iç fındık haline geliyor ve paketleniyor. Burada kötü bir anlaşılma olmuş. Bir cezai işlem de uygulandı ama itiraz etme hakkımız var. Fındığı bilmeyenler yorum yaptığı için yanlış anlaşılma olmuş" diye konuştu.

(Selim Kuşcu/İHA)

Fındık içinde yüzen vatandaş o görüntüleri anlattı

Fındık içinde yüzen vatandaş o görüntüleri anlattı

Fındık içinde yüzen vatandaş o görüntüleri anlattı

Fındık içinde yüzen vatandaş o görüntüleri anlattı

Fındık içinde yüzen vatandaş o görüntüleri anlattı

Fındık içinde yüzen vatandaş o görüntüleri anlattı

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