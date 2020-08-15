Fındık hırsızlarına karşı nöbet tutuyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fındık hırsızlarına karşı nöbet tutuyorlar

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık hasadına başlayan çiftçiler, fındıklarının çalınması ihtimaline karşı mahalle girişinde nöbete başladı.

Fındık hırsızlarına karşı nöbet tutuyorlar
15.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:53

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık hasadına başlayan çiftçiler, fındıklarının çalınması ihtimaline karşı mahalle girişinde nöbete başladı.

Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde başlayan fındık hasadıyla birlikte mahalleye satıcı ve hurdacı girmesi yasaklandı. Muhtar Birol Ertürk, mahalle girişine tabela asarak kararı duyururken, fındık hırsızlıklarını önlemek için mahalleliler giriş ve çıkışlarda nöbet tutulmaya başlandı. Fındık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hırsızlıkların artacağını belirten vatandaşlar, mahallenin merkezinde de geceleri sırayla nöbet tuttuklarını belirtti. Mahalle girişinde yabancı araçları durduran vatandaşlar, satıcılık ya da hurdacılık yapanlara ait araçları mahalleye sokmadıklarını ifade ederek, mahalle merkezine de güvenlik kamera sistemi kurduklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Birol Ertürk hırsızlıklara karşı tedbirler aldıklarını belirterek, "Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda fındık hırsızlıkları yaşadık. Bu yıl ise hırsızlıkların önüne geçebilmek için tedbirler aldık. Mahallemize hurdacı, dilenci, pazarcı görünümlü kişilerin girişini köy ihtiyar heyeti olarak yasakladık. Ayrıca mahallemize kamera sistemi de yerleştirmiş bulunmaktayız. Tüm çiftçilerimize bol bereketli hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

Ertuğrul Öztürk isimli vatandaş, "Fındık toplama işimizi bitirdik. Topladığımız fındığı kurutmak için serdik. Şu an tek korkumuz bu aylarda meydana gelen hırsızlık olayları. Bunun önüne geçmek için sağ olsun ihtiyar heyeti ve muhtarımız bazı önlemler aldı. Biz de fındığımızın başında nöbetleşerek beklemekteyiz" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı 3. Sayfa
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Yaşam
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Güncel
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Güncel
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Roma'dan Davide Santon ile prensipte anlaştı
Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Roma'dan Davide Santon ile prensipte anlaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever vatandaş yaptırdı
Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever vatandaş yaptırdı
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Yangında ölen kardeşlerden geriye, 'babalar günü videosu' ile 'kınalı fotoğraf' kaldı
Yangında ölen kardeşlerden geriye, "babalar günü videosu" ile "kınalı fotoğraf" kaldı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi
Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ali Atay Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ağustos Barcelona Bayern Münih
Şu an buradasınız: Fındık hırsızlarına karşı nöbet tutuyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 18:08:16. #1.15#
title