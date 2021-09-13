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Fındık hırsızları suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fındık hırsızları suçüstü yakalandı

Giresun'da fındık hırsızları suçüstü yakalandıAlınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Esentepe Köyü'nden M.B. isimli şahıs kendisine ait 5 çuval (200 kg) fındığın 2 şahıs tarafından bir araca yüklendiğini fark etti.

Giresun'da fındık hırsızları suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Esentepe Köyü'nden M.B. isimli şahıs kendisine ait 5 çuval (200 kg) fındığın 2 şahıs tarafından bir araca yüklendiğini fark etti. M.B.'nin şahıslara müdahale etmesi üzerine şahıslar M.B'ye bıçak çekerek çaldıkları fındık ile kaçtı. Fındık hırsızlığı ihbarının jandarma ekiplerine ulaşmasının ardından şüpheli şahıslar çaldıkları fındık ile birlikte yakaladı. Şüpheli şahıslar Ü.D. ve H.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

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Haber: Fındık hırsızları suçüstü yakalandı - Haberler
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