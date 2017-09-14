Fındık Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı

DÜzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde meydana gelen olayda köye araçları ile gelen iki kişi kurumaya bırakılan fındıkları çuvallara doldurup çaldı.



Olay, dün gece geç saatlerinde Akçakoca'nın Esmahanım köyünde meydana geldi. Köylülerin ortak kullandığı alana fındıklarını kuruması için bırakan H. K. bir süre sonra fındıklarının eksildiğini fark etti. Bunun üzerine Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber veren H. K.'nın ihbarı ile harekete geçen jandarma ekipleri köye araçla gelen S. K. ile I. D. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Şahısların kurumaya bırakılan fındıkları çuvallara doldurarak kaçmaya çalıştıkları anlaşıldı. Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. - DÜZCE