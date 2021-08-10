Fındık hırsızını köylüler yakaladı
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Fındık hırsızını köylüler yakaladı

Fındık hırsızını köylüler yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bahçelerden hırsızlık yapan şahıs, köylüler tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bahçelerden hırsızlık yapan şahıs, köylüler tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çömlekçi köyünde dün öğle saatlerinde bahçelerden fındık çalan O.G. isimli şahıs köylüler tarafından yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından şahsın ifadesi alındı. Zanlının ailesinin araya girmesiyle bahçe sahibi şüpheliden şikayetçi olmadı.

Öte yandan geçen yıl da hırsızlık yaparken yakalanan O.G.'nin mahkemesinin devam ettiği öğrenildi.

Bahçe sahibi A.E., "İnsanların emekleri çalınıyor. Benim evde hastam var, çocuklarım var. Onları bırakıp fındık bahçesinde uğraşıp didiniyoruz. Sonra köyümüzde hırsızlık yapan O.G. benim gibi bir çok kişinin emeklerini çalıyor. Çocukları, ailesi yalvarıyor. Merhamet edip şikayetçi olmuyoruz ama herkesin canını yakmaya devam ediyor" dedi.

(Gülcan Çolak/İHA)

Fındık hırsızını köylüler yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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