Fındık hırsızına hapis cezası verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bahçelerden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişiye 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bahçelerden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişiye 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çömlekçi köyünde bahçelerden ceviz ve fındık aldığı iddia edilen O.G. isimli şahıs köylüler tarafından yakalanarak Jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Geçen yıllardan bu yana fındık ve ceviz bahçelerinden hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan O.G'ye mahkeme 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı