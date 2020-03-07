Fındık, hayata tutundu

07.03.2020 08:19 | Son Güncelleme: 07.03.2020 08:20

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, köy okulunun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanınca Ankara'daki klinikte tedaviye alınan 'Fındık', hastalıkla savaşıyor. Veteriner Tekniker Yağmur Denli, "Ölüm oranı çok yüksek bir hastalık. Fındık hiç beklenmedik bir şekilde çok güzel savaşıyor. Patileri ile hayata sıkı sıkı tutunmuş durumda" dedi.

İlçeye bağlı Kayacık köyünde Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu oldu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, 2 hafta önce rahatsızlandı. Turhal'dan Ankara'ya sevk edilen Fındık, özel klinikte tedaviye alındı. 'Gençlik hastalığı' teşhisi konulan Fındık, tedaviye olumlu yanıt verdi. 14 günlük tedavinin ardından fizik tedavisine başlanan Fındık, riski tam olarak atlatamadı.

'KÜÇÜCÜK BEDENİYLE KOCAMAN MÜCADELE VERİYOR'Veteriner Tekniker Yağmur Denli, "Dün iyiydi; ama bugün biraz düşüşte. Ama bu tedavi inişli- çıkışlı devam ediyor. Zaten zor bir hastalık bunu hep söylüyoruz, 'ölüm oranı çok yüksek, tedavi süreci çok uzun ve riskli bir hastalık' diye. Fındık hiç beklenmedik bir şekilde çok güzel savaşıyor. Patileri ile hayata sıkı sıkı tutunmuş durumda. 14 günün ardından fizik tedavi süreci başladı. Onu yormadan yapmaya çalışıyoruz ki sinirleri daha hızlı gerileme yaşamasın. Aynı zamanda fizik terapi ona oyun gibi geliyor ve moral oluyor. Tamamen riskli süreci atlattığı zaman fizik tedavisine daha da ağırlık vereceğiz. Sinirsel form hızlı bir şekilde ilerliyor, sinirsel tikleri arttı. Biraz daha denge kurmakta güçlük çekiyor. Ama önce hayata tutunsun diyoruz. Çünkü Fındık, küçücük bedeni ile kocaman bir mücadele veriyor" dedi.Denli, Fındık'ın iyileşme süresi için tam bir tarih vermenin doğru olmayacağını vurgulayarak, "Önce riskli süreci atlatacak; ama fizik tedavi süreci için daha uzun bir süre bizimle olacak gibi görünüyor. Aşı çok önemli. Özellikle bu tarz hastalıklarda aşının bir kez daha önemini anlıyoruz" diye konuştu.'KONTROLSÜZ BİR ÇOĞALMA VAR'

Hayvanlarda gençlik hastalığının çok fazla görüldüğünü de belirten Denli, "Mutlaka sokak ve ev hayvanlarının kısırlaştırılması çok önemli. Hayvanlarda inanılmaz derecede kontrolsüz bir çoğalma var. Çoğaldıkça da bu hastalıkların önüne geçmek zor oluyor. Bilinçlenmek gerekiyor. Bugün sadece kliniğimize gençlik hastalığı sebebi ile gelen 6 hayvanımız oldu. Bunların hepsi maalesef sokak hayvanlarıydı. Son bir ayda gelenlerin sayısını sayamadık bile, o kadar fazla. Gençlik hastalığını atlatanlarda da felç kalma, yürüyememe oranı çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA