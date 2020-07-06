Fındık hasat malzemeleri satışa çıktı
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Fındık hasat malzemeleri satışa çıktı

Ordu'da fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala bahçelerde ve harmanlarda kullanılan araç-gereç satışlarında artış yaşanıyor.

Fındık hasat malzemeleri satışa çıktı
06.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:07

Ordu'da fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala bahçelerde ve harmanlarda kullanılan araç-gereç satışlarında artış yaşanıyor.

Ordu'da 2020 yılı fındık hasat döneminin başlamasına az bir süre kaldığı bu günlerde esnafta yoğunluk yaşanıyor. Özellikle fındık araç-gereçlerinin satıldığı iş yerlerinde fındık toplamada kullanılan çuval, fındık sepeti, süpürge, tırmık, kürek ve fırça gibi eşyalar rağbet görüyor.

Ordu'da iş yeri bulunan ve fındık araç gereçlerinin satışını da yapan Kadir Şenol, hasat sezonuna yaklaşık bir ay kadar süre olmasına rağmen günlük ortalama 300 çuval sattıklarını söyledi. Satışların, hem salgın dolayısı hem de yüksek fiyatlar dolayısı ile geçen yıllara göre daha hareketli olduğunu ifade eden Şenol, "Çuvallar 2 liradan 5 liraya kadar bulunabiliyor. Eldiven 3-10 TL arasında satılıyor ve talep var. Bu yıl çok şükür fındıklar da güzel, beklediğimizden daha fazla gibi. Satışlarımız da çok güzel en çok çuval talep görüyor, sezona bir aydan fazla olmasına rağmen günlük 300 çuval satabiliyoruz" dedi.

Korona virüsü (Kovid-19) salgınında kırsala çıkan vatandaşların bahçe işleriyle daha yakından ilgilendiğini ifade den Kadir Şenol, "Satışlarımız daha da artacak. Pandemi sürecinde ve fiyatların yüksek olması insanları köylere akın ettirdi. İnsanlar bahçeye gidiyor, fındığa karşı talep ve ilgi var İnşallah hakkımızda hayırlısı olur" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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