Fındık hasadı erken başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fındık hasadı erken başladı

Ordu'nun sahil kesiminde bazı fındık üreticileri, hasat başlangıç tarihi olarak açıklanan 7 Ağustos'tan önce erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.

Fındık hasadı erken başladı
31.07.2020 00:04 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:54

Ordu'nun sahil kesiminde bazı fındık üreticileri, hasat başlangıç tarihi olarak açıklanan 7 Ağustos'tan önce erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde bazı üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken bazıları da mevsimlik tarım işçisi tutuyor.

Üreticilerden Cevdet Demir, gazetecilere, fındık hasadına bugünden itibaren başladıklarını belirterek, ilk gün 500 kilogramın üzerinde fındık topladıklarını söyledi.

İmece usulüyle ürünlerini hasat ettiklerine dikkati çeken Demir, bahçede koronavirüse karşı kendi önlemlerini aldıklarını dile getirdi.

Demir, Kurban Bayramı'nın birinci günü ara verecekleri hasada daha sonra devam edeceklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatlarından memnun olduklarını anlattı.

Hayati Candan da mahsullerinin erken olgunlaşmasıyla hasata başlama kararı aldıklarını belirterek, yaklaşık 10 işçiyle fındık topladıklarını söyledi.

Fındık hasadının birçok meyve ve sebzeye göre zahmetli olduğuna işaret eden Candan, özellikle sıcak havanın kendilerini zorladığını belirtti.

Fındık fiyatlarına da değinen Candan, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Fındık fiyatı bizleri memnun etti. Bu sene gerçekten üreticilerin sesi duyuldu. Bu yıl fiyatların istediğimiz gibi açıklanması yüzümüzü güldürdü. Fiyatların erken açıklanması bize çifte bayramı yaşattı." diye konuştu.

Cevdet Demir de fındık fiyatının hasattan önce açıklanmasının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Geçtiğimiz yıllarda böyle uygulamalar yoktu. İşçi ve diğer masraflar ne olacak bilemiyorduk. Herkes tereddüt içindeydi. Şimdi hasat başlamadan fiyat açıklandı ve tarihte ilk defa duyulmuş bir rakam. Şu an herkes fındığına sahip çıkmak zorunda. Üretici bayram ediyor." ifadelerini kullandı.

TZOB'den üreticiye çağrı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıklarını erken hasat eden üreticilere ürünlerini pazara erken indirmemeleri çağrısında bulundu.

Fındık ihraç tarihlerinin 15 Ağustos olarak belirlendiğini ifade eden Soydan, üreticilerin bu tarihi beklemelerini istedi.

Soydan, üreticileri ürünlerini yeterince kuruttuktan sonra depolamaları konusunda da uyardı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Güncel
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor Ekonomi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Magazin
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Eski damat ayrıldığı eşinin ailesinden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Eski damat ayrıldığı eşinin ailesinden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı
Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Reha Özcan Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Bodrum Bayram Beşiktaş
Şu an buradasınız: Fındık hasadı erken başladı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 00:54:05. #1.14#
title