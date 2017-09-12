Fındık Fiyatlarına Kızan Çiftçi, İş Makinesiyle Fındık Ocaklarını Söktü

Fındık fiyatlarına kızan çiftçi, iş makinesiyle fındık ocaklarını söktü

Giresun'lu Vatandaş 3 Dönüm Fındık Bahçesini Sökerek Yerine Çay Dikme Kararı Aldı



GİRESUN - Karadeniz Bölge insanının düşük fındık fiyatına tepkisi dinmek bilmiyor. Karadeniz Bölgesinde 400 bin ailenin geçim kaynağı olan fındığın son bir haftada 9,5 TL'den 8 TL'nin altına düşmesine tepki gösteren Murat Sefa adlı fındık üreticisi, 3 dönümlük fındık bahçesine ağır iş makinesi sokarak fındık ocaklarını söktürdü.

Giresun'un -Eynesil İlçesi Ören Beldesi Cami Düzü Mahallesinde Murat Sefa adlı fındık üreticisi fındık fiyatında yaşanan düşüşe kızarak, babadan kalma fındık bahçesini iş makinesine söktürüp yerine çay dikeceğini söyledi.

Gelecekte Karadeniz bölge insanının geçim kaynağının fındık değil çay olacak olduğuna inanarak fındık bahçesini söktürüp yerine çay dikeceğini söyleyen Sefa,"Son yıllarda bölge insanımızın fındıktan yana başı bir hayli dertte. Para etmediği oldu, çilesi çok oldu. Toplaması da toplandıktan sonrası da bir çile. Son yıllarda topladığımız fındıktan tamamen zarar ettik. Son yıllarda bu ürünün bizi beslemeyeceğine, bölgemizin fındıkla değil de, çayla geleceğinin olduğunu düşündüm. Belki bu benim yapmış olduğum bölgemiz için bir başlangıç olabilir, bölgemiz içinde hayırlı olur düşüncesindeyim. Her yıl fındıktan zarar ediyorum, hiç olmazsa çaydan senede 3 defa ürün alıp fındıktan ettiğim zararı karşılamaya çalışacağım" dedi.

"3 dönüm araziden bu yıl 250 kg fındık aldım"

Fındık üreticisi Sefa, sökme kararı aldığı 3 dönüm arazisinden bu yıl 250 kg fındık aldığını söyleyerek, "Fındığı toplamadan önce 350 TL fındığın alt bakımını yaptım, bahçeyi de Bin 500 TL'ye toplattım, sattığı fındıktan da 2 bin yüz lira gelir elde ettim. Ortadaki kazanç belli. Bana bu yıl fındıktan kalan para 300 lira, bunca zahmete değer mi" diye konuştu.

"3 yıl önce 1 kg fındıkla 4,kg zeytin alınıyordu şimdi, 3 kg fındıkla 1kg zeytin alınıyor"

Kendisinin bir gurbetçi olduğunu ve seyahatlerinde Çorum İlinde mola verdiğini, mola yerlerinde leblebinin kg fiyatının 25 TL olduğunu söyleyen Murat Sefa "Memleketime geliyorum, fındığın fiyatı 7,5- 8 lira. Leblebiyle fındığı mukayese etmek kimsenin haddine düşmez, leblebi nedir? fındığın yanında. Her şeyinden istifade edilen fındığın fiyatı neden 7,50 TL olsun. 3 yıl önce 1 kg fındıkla 4,kg zeytin alınıyordu şimdi, 3 kg fındıkla 1kg zeytin alınıyor. Fındık fiyatlarını kim manipüle ediyor. Bu milletin mağduriyetinin kısa bir sürede giderilmesini, fındığa hak edilen paranın ödenmesini ve üreticinin derin bir nefes almasını istiyorum. Bu şartlarda, bu fiyatlarla, bu bölge hiçbir zaman kalkınamaz ve fındığında bu şekilde geleceği yoktur. Geçmiş yıllarda fındığın 21-22 Liraya çıktığı zamanı biliyoruz, şimdi nasıl olurda fındık 8 lira civarına düşer, anlamak mümkün değil. Fındıkta bir devlet politikası olması lazım, dünyanın yüzde 70 fındık ihtiyacını karşılayan bir ülkede fındık politikasında nasıl bu kadar aciz kalınabilir" şeklinde konuştu.