Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL?
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Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL?

Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL?
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Son Dakika: Bu yılın hasatını almaya başlayan vatandaşlar fındık fiyatlarını araştırmaya başladı. Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak, fındığın kilosu kaç kilo oldu? Fındık ne kadar, kaç TL? olacak sorusu gündeme geldi. Peki, Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL?

Son Dakika: Hasat zamanının gelmesiyle birlikte fındık fiyatları araştırma konusu oldu.2021 fındık fiyatları açıklaması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Konuyla ilgili son olarak AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, açıklamalarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planladığı Doğu Karadeniz ziyareti sonrasında fiyatlarla ilgili detayları duyurmasını beklediğini bildirmişti. Böylelikle fındık fiyatları ne zaman açıklanacak, fındığın kilosu kaç kilo oldu? Fındık ne kadar, kaç TL? olacak sorusu gündeme geldi. Peki, Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL? İşte detaylar haberimizde…

FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi. Bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımını erken zamanda yapmasının beklendiğini açıklayan Yediyıldız, fiyatların açıklanacağı tarih hakkında da bazı detaylar verdi.

Katıldığı programda fındık fiyatlarının ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt veren Yediyıldız, ""Ben önce şunu söyleyeyim. Toprak Mahsulleri Ofisi, bu sene erken zamanda fındık alımına başlayacaktır. Fiyatlar, Sayın cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Karadeniz gezisi var. Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu ziyaretleriyle ilgili bir plan var. Zannediyorum bu ziyaret Ağustos'un 15'inden önce gerçekleşir. Bu ziyaret gerçekleşirse fındık fiyatı bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanır" ifadelerinde bulundu.

Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL?

İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA 20,40 TL - 22,93 TL

ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL

DÜZCE 20,40 TL - 22,93 TL

FATSA 21,00 TL - 23,00 TL

GİRESUN 22,05 TL - 26,60 TL

KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL

ORDU 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA 21,25 TL - 23,75 TL

SAMSUN 21,50 TL - 22,60 TL

TRABZON 19,75 TL - 21,25 TL

TERME 21,50 TL - 22,25 TL

ÜNYE 21,50 TL - 22,75 TL

ZONGULDAK 21,50 TL - 22,50 TL

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Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL? - Haberler
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