Fındık fiyatları haftaya yükselişle başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fındık fiyatları haftaya yükselişle başladı

2020 yılı fındık sezonu, TMO'nun fiyat politikasının etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

Fındık fiyatları haftaya yükselişle başladı
21.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:08

2020 yılı fındık sezonu, TMO'nun fiyat politikasının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Bu yıl rekoltenin düşük olması ve üreticilerin ürününü pazara indirmemesi nedeniyle fiyatlarda kademeli yükselişler devam ediyor. 22 liradan sezona başlayan serbest piyasa, 24 liraya kadar yükseldi.

Fındık fabrikası işletmecisi Ekrem Civelekoğlu, son yıllarda fındık fiyatının hakettiği değeri gördüğünü belirterek, "Bu sezon fındığı 22 liradan almaya başladık. Şimdilerde fiyatları yukarı yönde ilerliyor. Bugün ise 24 lira 25 kuruşa kadar fiyat çıktı. Üreticilerimiz fındığını pazara indirmiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde üreticimiz, gideri fazla olmadığı için ihtiyacı kadar satıyor. Bu da üreticinin ürününün değerlenmesini sağlıyor. Son birkaç yıldır Cumhurbaşkanımızın desteği ve TMO'nun da etkisiyle fındık fiyatları hakettiği değeri görüyor. Geçen sene bu zamanlarda fiyatlar 21 lira civarındaydı. Bu sene ton başına 3 bin 500 ile 4 bin lira arası bir fiyat artışı oldu. Geçen hafta da 23 lira 75 kuruştan alırken bu hafta başında ise 24 lira 25 kuruştan fındık alıyoruz. Cuma gününe kadar bir miktar daha artış olabilir" ifadelerini kullandı.

Fındık üreten diğer ülkelerde rekoltenin fazla olduğunu belirten Ali Bekdemir ise, "Geçen sene bu ayda okullar açıldığı için üreticiler fındığını satıyorlardı ve fiyatlar düşüyordu ama bu sene pandemiden dolayı okullar açılmadığı gibi vatandaşların pek masrafı da olmuyor. Üreticiler fındığını pazara indirmediler ya da emanete bırakanlar oldu. Bu durum fiyatların düşmesinin önüne geçti. Tabi ihracat rakamlarına göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Türkiye'de bu sene rekolte düşük ama İtalya ve İspanya gibi ülkelerde rekolte geçen seneye göre yüksek. Bu durumun fiyatlara etkisi olabilir. Eğer fiyatlarda düşüş yaşanırsa bu yüzden olabilir. Yurtdışında ürün fazla ve bizde az olurda durum dengelenirse fiyatların çok fazla yükseleceğini düşünmüyoruz" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Halil Sezai Haluk Levent Aytaç Ağırlar
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Niğde Bursa Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fındık fiyatları haftaya yükselişle başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 16:09:43. #1.14#
title