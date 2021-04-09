Fındık fiyatı haftayı 23,75 liradan kapatıyor
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Fındık fiyatı haftayı 23,75 liradan kapatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fındık fiyatı haftayı 23,75 liradan kapatıyor

Giresun'da kabuklu tombul fındığın kilogramı haftayı yine düşüşle kapatarak 23,75 liraya geriledi.

Giresun'da kabuklu tombul fındığın kilogramı haftayı yine düşüşle kapatarak 23,75 liraya geriledi.

Haftaya 24 liradan başlayan serbest piyasada fındık fiyatı 25 kuruş gerileyerek kilogram fiyatı 23,75 lira olarak işlem görüyor.

Sezona kilogramı 24 liradan başlayan ve kısa sürede 27 lirayı gören fındık fiyatı son 2 aydır 24 ila 23 lira arasında inişli-çıkışlı fiyatlarla serbest piyasada işlem görmeye devam ediyor. Pazartesi gününe de 24 liradan başlayan Giresun kalite kabuklu tombul fındık yine haftayı 25 kuruş düşüşle 23, 75 liraya geriledi.

Fındık fiyatının yeni sezona kadar bu fiyatlarla devam edeceğini ön gördüklerini ifade eden Giresun'daki fındık tüccarları ise yavaş yavaş sezonun sonuna geldiklerini belirttiler.

(İHA)

Fındık fiyatı haftayı 23,75 liradan kapatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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