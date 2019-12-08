Fındık fabrikasında yangın (2)
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Fındık fabrikasında yangın (2)

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜOrdu'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının fındık kavurma bölümünde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.30'da söndürüldü.

08.12.2019 18:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:29
Fındık fabrikasında yangın (2)

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ordu'da, 'ndeki fındık fabrikasının fındık kavurma bölümünde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.30'da söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.  


Kaynak: DHA
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