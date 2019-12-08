Fındık fabrikasında yangın (1)

08.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:58

ORDU'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasında yangın çıktı. Yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fındık fabrikasının fındık kavurma departmanında bugün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA