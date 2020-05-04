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Fındık diyarı Ordu'da çilek hasadı başladı

Fındık diyarı Ordu'da çilek hasadı başladı
04.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:18

Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla üretimine başlanılan, kısa sürede yıllık üretim miktarı bin tona kadar çıkan çilekte sezonun ilk hasadı başladı.

Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla üretimine başlanılan, kısa sürede yıllık üretim miktarı bin tona kadar çıkan çilekte sezonun ilk hasadı başladı.

Kentte yaklaşık 10 yıl önce üretimine başlanan çileğin kilosu bu yıl 12 liradan satışa sunulurken, rekoltenin geçen yıla göre artış göstermesi bekleniyor.

Çilek tarlarında imece usulü hasat gerçekleştirilirken, toplanan ürün satışa sunulmak üzere şehirdeki ve kent dışındaki market ve manavlara gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde çilek hasadı yapıldığı esnada üreticileri ziyaret etti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çileğin özellikle sahil ve orta kesimde yoğun olarak yetiştiriciliğinin yapıldığını söyledi.

Üreticilerin özellikle son yıllarda çilek üretimine ilgi gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, bu noktada bakanlığın ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının imkanlarını kullanarak hazırlandıkları projelerle çilek üretimini il genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Ordu'da bir dönem 15 tona kadar düşen çilek üretiminin yapılan çalışmanın sonucunda bugün bin tonunun üzerine çıktığını aktaran Yılmaz, çilek üretiminin üreticisine çok ciddi olarak kazanç sağladığını vurguladı.

Çileğin fındığın yanında üreticisine ilave ek gelir sağladığını belirten Yılmaz, imkanı olanlara çilek üretmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kemal Yılmaz, çilekte üretim alanının artmasıyla bu sezon kent genelinde bin 250 ton çilek rekoltesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Üretici Selçuk Şahin ise 60 dekar alanda çilek üretimi yaptığını belirterek, "Çilek üretiminden son derece memnunum. Getirisi oldukça iyi. Bizlere sağlanan desteklerle her geçen yıl işletmemizi büyütüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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