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Ordu, Ekonomi

Fındık destek ödemeleri başlıyor

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen 'alan bazlı destek ödemelerinin' başladığını açıkladı.

20.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:47
Fındık destek ödemeleri başlıyor

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen 'alan bazlı destek ödemelerinin' başladığını açıkladı.

Tomakin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 milyar liralık ekonomik destek paketi açıklamasından sonra fındık üreticilerine müjdeli haberi verdiğini belirterek, 2019 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 20 Mart Cuma günü itibariyle başladığını duyurdu.

Tomakin, "İlimiz genelinde 2019 üretim yılı için toplam 123 bin 416 üreticimize 280 milyon 605 bin lira fındık alan bazlı gelir destekleme ödemesi yapılacaktır. 2009 üretim yılından itibaren yapılmaya başlanan fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerinin şu an 11. ödemesi yapılacak olup, bu ödemeyle birlikte ilimiz fındık üreticilerine son 11 yılda ödenen destek miktarı yaklaşık 3 milyar lirayı bulmuş olacaktır" dedi.

Başkan Tomakin, "Üreticilerimize hayırlı olsun, paralarını iyi günlerde kullansınlar, milletçe geçirmekte olduğumuz zor günlerde bu paraların üreticilerimize önemli faydası olacağına inanıyorum. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsü nedeniyle önemli tedbirler alınmıştır. Tedbirlere mutlaka uyalım, vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin önündedir. Hiçbir şey, hiçbir para sağlığımızdan önemli değildir. Bankalarda izdiham yapmadan, birbirimizin hakkına riayet ederek, görevlilerin ikazına uyarak paralarımızın bankalardan alalım" uyarısında bulundu.

Tomakin, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanların ödemelerini 20 Mart 2020 Cuma günü itibariyle almaya başladığını, kimlik numarasının son hanesi 2 olanların 27 Mart 2020 Cuma, 4 olanların 3 Nisan 2020 Cuma günü, 6 ve 8 olanların ise 10 Nisan 2020 Cuma günü baka hesaplarından alabileceğini kaydetti. - ORDU

Kaynak: İHA

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