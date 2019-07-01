Fındık dalından düşen şahıs hayatını kaybetti

Ordu'da çıktığı fındık dalından düşen bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık dalına çıkıp başka bir ağacın dalını budamak isteyen Temel Aydın (68) yere düştü. Ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Temel Aydın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA