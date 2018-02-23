Fındık Çuvalları Arasında Kaçak Sigara Ele Geçti

Samsun'da kapalı kasa bir kamyonette bulunan fındık çuvallar arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 830 paket sigara ele geçti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde sabaha karşı şüphe üzerine durdurdukları Hopa'dan Bursa'ya giden 25 plakalı kapalı kasa bir kamyonette yaptıkları aramada fındık çuvalları arasına gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. İfadesi alınan araç sürücüsü savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - SAMSUN