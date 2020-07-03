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Fındık Çalışma Grubu, fındık üreticilerinin taleplerini Bakan Pakdemirli'ye iletti

Fındık Çalışma Grubu, yaklaşan fındık hasadı öncesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek fındık üreticilerinin taleplerini iletti.

Fındık Çalışma Grubu, fındık üreticilerinin taleplerini Bakan Pakdemirli'ye iletti
03.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:18

Fındık Çalışma Grubu, yaklaşan fındık hasadı öncesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek fındık üreticilerinin taleplerini iletti.

Fındık üreten illerin milletvekillerinden oluşan Fındık Çalışma Grubu, 2020 yılı fındık hasadı öncesinde değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Toplantıda söz alan milletvekilleri, TMO'nun fındık alımı için görevlendirilmesini, alım fiyatlarının hasat öncesinde açıklanmasını ve fiyatların üreticiyi tatmin edecek düzeyde olmasını gündeme getirdiler.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Bakan Yardımcıları ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın yer aldığı toplantıda, piyasadaki gelişmeler, müstahsillerin beklentileri ve alım politikalarına ilişkin istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındıkta devlet-üretici işbirliğinin devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek "Fındık, Karadeniz Bölgesinde olmazsa olmaz bir tarım ürünüdür. Sarp Sınırından başlayıp İstanbul Boğazı'na kadar uzanan kıyı şeridindeki illerimizde üretilen ve milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren fındık, gıda sektörümüzün de en önemli ihracat kalemidir. Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini Türkiye gerçekleştiriyor. Bunun da yüzde 85'i ihraç ediliyor. İhracat geliri açısında tarım ürünleri içinde birinci sırada. Hükümetimizin son yıllarda izlediği akıllı politika sayesinde üreticimiz de devletimiz de bu işten karlı çıkmıştır. Fındık üreticisine her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu sene de geçen yol olduğu gibi üreticinin memnun olacağı bir politika uygulanacağına inanıyoruz. Milletvekilleri olarak sürecin takipçisiyiz. Bakanımız toplantıda dile getirilen görüşleri not ettiler ve Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaklarını ifade ettiler" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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