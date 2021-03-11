Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü
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Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü

11.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:56

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine fındık büyüklüğünde dolu yağdı, kısa sürede ilçe beyaza büründü.

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine fındık büyüklüğünde dolu yağdı, kısa sürede ilçe beyaza büründü.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, çevre illerle birlikte Tunceli için de yağış, kuvvetli rüzgar ve zirai don uyarısı yaptı. Uyarının ardından Çemişgezek ilçesinde etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika aralıksız yağan fındık büyüklüğündeki dolu, ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Vatandaşlar dolunun aniden bastırdığını belirterek, büyüklüğünün fındık kadar olduğunu dile getirdi.

Dolu nedeniyle her hangi bir zarar olup olmadığının ise henüz bilinmediği belirtildi.

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEZAİ AKIN

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