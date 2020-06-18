Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü Sivas merkeze bağlı bir köyde fındık büyüklüğünde dolu yağdı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi Kent genelinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü SİVAS - Sivas merkeze bağlı bir köyde fındık büyüklüğünde dolu yağdı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi Kent genelinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde merkeze bağlı Hıdırnalı köyü ve yolunda dolu yağışı meydana geldi. Dolu yağışının etkisiyle köy yolu ve etraf adeta beyaza büründü. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü doğa olayını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kaynak: İHA