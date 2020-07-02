Fındık bahçesinin içinde özel kenevir yetiştiriyordu DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fındık bahçesinin içerisine özel olarak yapılmış kenevir yetiştirilen seraya baskın yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fındık bahçesinin içerisine özel olarak yapılmış kenevir yetiştirilen seraya baskın yaptı. Yapılan baskında ele geçirilen kenevirler tek tek söküldü.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; merkez Sallar Mahallesinde uyuşturucu madde elde etmek için yasa dışı kenevir ekildiği tespit etti. Fındık bahçesi içerisine özel bir şekilde yapılan bölmede yetiştirilen kenevirler tek tek sökülürken 1 şahıs göz altına alındı. Yapılan operasyonda 289 adet kök kenevir bitkisi, bir adet Kuru Sıkı Tabanca ele geçirildi. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA