31.10.2019 09:35

Fındık bahçesinden dizi setine...65 yaşında bir anne ve kızının kıskandıran hikayesi

Karadeniz'in zor coğrafyasında, Ordu'nun küçük bir köyünden dizi setine uzanan bir hikaye

ORDU - Sosyal medyada "Bizim Kız" olarak ün kazanan Nurşen Karayanız ve 65 yaşındaki annesi Cemile Karayanız'ın birbirinden keyifli, yeri geldi gülümseten, yeri geldi hüzünlendiren hikayeleri çekilen videolarda hayat buluyor. Sosyal medyada takipçilerin takdirini kazanan videolar ve anne desteği çocukluk hayallerinin peşinden koşan Nurşen Karayanız'ı fındık bahçelerinden dizi setlerine kadar taşıdı.

Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Belenköy Mahallesi'nde yaşayan ailenin en küçüğü olan 28 yaşındaki Nurşen Karayanız, annesinin de desteğiyle okudu, dört kitap yazdı ve yine annesinin desteğiyle sosyal medyanın da fenomen isimlerinden biri oldu. Köyden dizi setine uzanan başarı dolu hikayenin gizli kahramanı Cemile teyze, "Benim sayemde ünlü oldu" diyerek kızıyla gurur duyuyor.

Karadeniz'in biricik ürünü olan fındığın kendisi için milat olduğunu söyleyen Nurşen Karayanız, annesinin fındık bahçesindeki taklidini yaparak sosyal medyadaki serüvenine başlıyor.

Nurşen Karayanız, inandığı yolda adım adım ilerleyerek başarıyı yakaladığını söyledi. Hayal kurmaktan ve dua etmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini anlatan Karayanız, "Hedeflerim arasında önceliğim üniversitede okumak ve kitap yazmak vardı. Bir baktım kendimi tv dünyasında buldum. Yerel TV kanallarıyla başlamak üzere birçok ünlü ismi kendi programımda konuk ettim. Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz insanlarla programlar yaptım. Derken "Bizim Kız" Nurşen ufak ufak büyümeye başladı" dedi.

"Köyü yansıttım"

Videolarında annesini yansıttığını dile getiren Karayanız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Videolar annemin taklitleriyle başladı ve annemle birlikte devam etti. Köy hayatını yansıtan samimi hikayeleri kayda alarak bir yıl içerisinde ciddi bir kitle kazandım. Bu sayede Ordu'da yapılan önemli projelerde de yer almaya başladım.

Dizi setine

Ordu'da çekilmesi planlanan dizinin senaristi ve yönetmenine kendimi tanıtan ve Ordu'yu bilen biri olarak dizide bir şekilde yer almak istediğimi belirttim. Yönetmenimiz, dizide şive koçuna ihtiyacı olduğunu söyledi ve aynı gün "Kuzey Yıldızı" dizisinde işe başladım. Bu sayede fındık bahçesinden dizi setine kadar giden güzel bir yolculuğum oldu. Köy yollarından, köy okullarından gurbete, gurbetten yine köye, köyden sete giden bir hayat hikayem var."

Anne Cemile: "Benim sayemde ünlü oldu"

Anne Cemile Karayanız, kızına her zaman destek olduğunu söyleyerek, "Nurşen'in okuma hayali vardı. Ben kendisini destekledim ve ona hep güvendim. Şimdi bir yerlerde olduğunu görmek güzel. Ünlü olmasında benim de katkım var. Beni izleyenler çok. Sen utanmadın mı oralara çıkmaya diyorlar. Ben çocuğumun peşindeyim. Ünlü oldu çocuğum diyorum. Çarşı pazara gitsem hep etrafımı sarıyor insanlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA