Fındık bahçesindeki kıvılcım ormana sıçradı

Fındık bahçesindeki kıvılcım ormana sıçradı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kurugöl köyünde fındık bahçesinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

11.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:11
Fındık bahçesindeki kıvılcım ormana sıçradı

'nin ilçesi köyünde fındık bahçesinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangında 10 dönüm araziye zarar gördü.


Akçakoca ilçesi Kurugöl Köyü Dağkenarı mevkisinde, orman yangınını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye verdi. İtfaiye, Jandarma ve Orman İşletme müdürlüğü ekipleri, köylü vatandaşların yardımı ile yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle inceleme başlatılırken, yangının fındık bahçesinden sıçradığı bilgisine ulaşıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.