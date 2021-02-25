Fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktı
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Fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktı

25.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:49
Fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, yarın uçakla Almanya'ya gitmek üzere hazırlık yapan Kemal E. (66), fındık bahçesinde üzerinde benzin döküp kendini yakarak yaşamına son verdi.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, yarın uçakla Almanya'ya gitmek üzere hazırlık yapan Kemal E. (66), fındık bahçesinde üzerinde benzin döküp kendini yakarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce döndüğü Almanya'ya yarın yeniden gitmek için hazırlık yapan Kemal E., özel bir hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Evine dönen Kemal E. bir süre sonra taksiye binerek gittiği akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldı. Tekrar evine dönen ve gittiği fındık tarlasında üzerine benzin döken Kemal E., kendine ateş verdi. Kemal E. bahçede feci şekilde can verdi.İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Kemal E.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kemal E.'nin Covid-19 test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi. 


Fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktı
Fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktı
Fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktı
Fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktı
Fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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