FINDIK BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Muzaffer Bezirgan (61) fındık bahçesinde ölü bulundu. Olay, Gölyaka ilçesine bağlı Islahiye Köyü'nde meydana geldi. Islahiye Köyü'nde ki evinden 2 gün önce çıkan Muzaffer Bezirgan, evine geri dönmedi. Ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. 2 gündür aranan yaşlı adam sabah saatlerinde fındık bahçesinde vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, Bezirgan'ın öldüğünü belirledi. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan Bezirgan'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri