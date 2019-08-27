Fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü personeli Ali İhsan Furuncu, memleketi Trabzon'da fındık toplarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

27.08.2019 10:46
Fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü personeli Ali İhsan Furuncu, memleketi Trabzon'da fındık toplarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde fındık bahçesinde hasat yaparken kalp krizi geçiren Ali İhsan Furuncu (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2003 yılından bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde yaban hayvanlarının beslenmesi, yaralı olanların hayata dönmesine vesile olarak yaban hayatının korunması ve desteklenmesine büyük katkılar sağlayan Furuncu, 3 çocuk babasıydı. - ORDU

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.