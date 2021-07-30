Fındık bahçesinde çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'nde fındık bahçesinde çıkan yangın korkuttu.

Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'nde fındık bahçesinde çıkan yangın korkuttu.

Olay, öğlen saatlerinde Dilaver Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fındık bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı