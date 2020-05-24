Fındık bahçesinde 510 kök Hint keneviri ele geçirildi SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, fındık bahçesine Hint keneviri eken İ.Ş. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, fındık bahçesine Hint keneviri eken İ.Ş. jandarmanın operasyonu ile yakalandı. 510 kök Hint keneviri imha edilmek üzere söküldü.

Serdivan ilçesi Dağyoncalı Mahallesi'nde İ.Ş.'nin fındık bahçesine Hint keneviri ektiği öğrenilerek operasyon düzenlendi. Jandarmanın yaptığı aramada, İ.Ş.'nin fındık bahçesinde çadır kurup saksıda kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Saksılara dikilen 510 kök Hint keneviri imha edilmek üzere söküldü. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ş. jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA