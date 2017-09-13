Sinop'ta meydana gelen yangında fındık bahçesi kül oldu.



Alınan bilgiye göre, Erfelek ilçesi Toplu Kaya mevkisinde Ziya Dilsiz'e ait fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Sinop Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.



Yangında 10 dönüm fındık bahçesi zarar gördü. - SİNOP