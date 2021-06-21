Fındık bahçelerini başı istilacı 'kahverengi kokarca' böceğiyle dertte
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fındık bahçelerini başı istilacı 'kahverengi kokarca' böceğiyle dertte

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fındık bahçelerini başı istilacı 'kahverengi kokarca' böceğiyle dertte Kuzey Amerika kökeni kokarca böceği fındık bahçelerini tehdit ediyor Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere 300'den fazla ürüne zarar veren 'kahverengi kokarca' böceği olarak diye bilinen zararlı böcek...

Fındık bahçelerini başı istilacı 'kahverengi kokarca' böceğiyle dertte

Kuzey Amerika kökeni kokarca böceği fındık bahçelerini tehdit ediyor

ARTVİN - Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere 300'den fazla ürüne zarar veren 'kahverengi kokarca' böceği olarak diye bilinen zararlı böcek fındık bahçelerinde hızla yayılmaya devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'ne 2016 yılda önce Gürcistan üzerinden geldiği belirtilen Türkiye'nin önemli ihraç ürünü fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde verimi ve kaliteyi düşürdüğü tespit edilen kahverengi kokarcadan kurtulmanın yolları aranıyor. Artvin'in Arhavi İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı ilçede önemli bir çalışma sürdürüyor.

Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak, dünyada 500 istilacı böcek ve akar türü olduğunu ifade ederek bunların çoğunun bitki zararlıları olarak tanındığını belirtti. Bu böceklerin yılda 13 milyar dolar ürün kaybına neden olduğunu söyleyen Yıldızbayrak "Bu türlerle mücadele kapsamında milyarlarca dolar harcanıyor. Son dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sıkça görülen 'Kahverengi kokarca böceği de bu istilacı türler arasında" dedi.

Kahverengi pis koku böceğinin yayılış gösterdiği Artvin ve çevresinde kivi ve fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türü ile beslendiğine dikkat çeken Yıldızbayrak, "Kahverengi pis koku böceği yayılış gösterdiği Artvin ve çevresinde kivi ve fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türü ile beslenebilmektedir. Karadeniz Bölgesi için bu iki üründe ticari değere sahip ürünlerdir. Öncelikle bu ana bitkilerden kivi ve fındık başta olmak üzere bölgede yetişen diğer bitki türlerinin çoğunluğu da bu zararlının potansiyel tehdidi altındadır. Bölgede organik çay tarımı yapılması kimyasal mücadeleyi sınırlamaktadır. Bu böceğin popülasyon yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde tespit edilen predatör ve parazitlileri mevcut olsa da bunların ülkemizde görülmesi ve türü baskı altına alması çok uzun yıllar sonra mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Fındık bahçelerini başı istilacı 'kahverengi kokarca' böceğiyle dertte
Fındık bahçelerini başı istilacı 'kahverengi kokarca' böceğiyle dertte
Fındık bahçelerini başı istilacı 'kahverengi kokarca' böceğiyle dertte
Fındık bahçelerini başı istilacı 'kahverengi kokarca' böceğiyle dertte

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fındık bahçelerini başı istilacı 'kahverengi kokarca' böceğiyle dertte - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 10:47:45. #1.13#

title