Fındık bahçelerinde 'orman arazisi' sorunu
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Fındık bahçelerinde 'orman arazisi' sorunu

Fındık bahçelerinde 'orman arazisi' sorunu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun'un Bafra ilçesinde fındık hasadına başlayan üreticiler, fındık bahçelerinin 'orman arazisi' görülmesi nedeniyle desteklerden yararlanamadıklarını söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde fındık hasadına başlayan üreticiler, fındık bahçelerinin 'orman arazisi' görülmesi nedeniyle desteklerden yararlanamadıklarını söyledi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Darboğaz ve Dikencik Mahallelerinde fındık hasadını inceledi. Tosuner, "Darboğaz, Alaçam ve Dikencik yaklaşık 11 kırsal mahallede dededen, babadan kalmış fındık bahçeleri halen orman arazisi görünüyor. Göçün önlenmesi, bu fındığın devam etmesi için bir an önce bu arazilerin 2B'ye çevrilip, cüzi bir rakamla kullanım hakkı olan kişilere satılmasını talep ediyoruz" dedi.

Fındık üreticisi Darboğaz Mahallesi Muhtarı Yaşar Altın da, "Bu mahallede ve civar mahallelerde arazilerimiz genellikle orman arazisi gözüküyor. Böyle olunca da destekleme alamıyoruz. Ürünümüzü de Toprak Mahsulleri Ofisine veremiyoruz. Devletimizin bu yerleri 2B kapsamına alarak, makul bir fiyata vatandaşa vermesini istiyoruz. Bütün köylü de bunu istiyor" diye konuştu. - SAMSUN

Fındık bahçelerinde 'orman arazisi' sorunu
Fındık bahçelerinde 'orman arazisi' sorunu
Fındık bahçelerinde 'orman arazisi' sorunu
Fındık bahçelerinde 'orman arazisi' sorunu
Fındık bahçelerinde 'orman arazisi' sorunu
Fındık bahçelerinde 'orman arazisi' sorunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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