Fındık bahçelerinde önce aşı sonra hasat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fındık bahçelerinde önce aşı sonra hasat

Fındık bahçelerinde önce aşı sonra hasat
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık personeli, yöreye fındık hasadı için gelen mevsimlik işçilerin yanına giderek aşılama çalışması gerçekleştiriyor.

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık personeli, yöreye fındık hasadı için gelen mevsimlik işçilerin yanına giderek aşılama çalışması gerçekleştiriyor.

Kente ağırlıklı olarak Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik işçiler, hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerde hazırlık yapıyor.

Salgınla mücadele çerçevesinde aşı çalışmalarının devam ettiği kentte sağlık personeli mevsimlik işçilere yönelik de çalışma yürütüyor. Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Vehbi Aslan, hemşire Betül Dönmez ve sağlık memuru Aydın Atasoy da iş yoğunluğu nedeniyle hastaneye yolu düşmeyen veya memleketlerinde aşı olmayan mevsimlik işçilerin yanına giderek bilgilendiriyor.

Sağlık personeli, aşı olmak isteyen mevsimlik tarım işçilerine bu hizmeti bulundukları yerde veriyor.

Mevsimlik işçilerin aşılanması Güneydoğu'nun aşılama oranını artırıyor

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının mevsimlik işçilere yönelik de devam ettiğini söyledi.

Hasat dönemi öncesi mevsimlik işçilerin kente yoğun bir şekilde geldiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bizler de aşı hizmetini onların ayağına kadar götürüyoruz. Türkiye genelinde Bakanlık olarak toplumsal bağışıklığı sağlamak adına vatandaşımıza her türlü kolaylık sağlanarak aşılama süreci hızlandırılmaya çalışılıyor. Gelen vatandaşlarımız talep ettikçe, bizim de ikna çalışmalarımızla hedefimiz yüzde 75 bağışıklığı sağlamak. Hem geldikleri illerde aşılama oranını artırmak hem de illerinde aşılamanın öneminden bahsetmelerini sağlamak için çaba veriyoruz. Ekiplerimiz sahada canla başla mücadele veriyor. Bizim de onlardan beklentimiz, bu çabamıza katkıda bulunmaları."

"Bahçe sahipleri ve işçiler uygulamadan memnun"

Başhekim Vehbi Aslan da kentin tarımsal faaliyetler açısından önemini dile getirerek, özellikle fındık konusunda önemli bir konumda bulunduğunu kaydetti.

Mevsimlik işçilerin hasat dönemi öncesi kente geldiğini ve bahçelerde temizlik çalışması yürüttüğünü anlatan Aslan, "Her yıl olduğu gibi bu sene de mevsimlik işçilerimiz geldi. Biz genellikle fındık bahçelerinde izlenimler yapıyoruz. Salgın süreci devam ediyor. Bizler de fındık bahçelerine kadar gelerek aşı olmamış mevsimlik çalışan işçilere aşıyı anlatıyoruz. Aşı olmak isteyenlere ise aşılarını yapıyoruz." diye konuştu.

Fındık bahçelerinin arazi şartlarının zor olduğunu fakat hizmet için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Aslan, "Yoruluyoruz ama sonucunda bu bir hizmet ve bizler de bu hizmeti yapıyoruz. Bu konuda bahçe sahipleri ve işçiler memnun. Bize teşekkür ediyorlar. Bizler de bu konuda çok memnun kalıyoruz." dedi.

"Ayrı bir mutluluk yaşıyorum"

Fındık toplamak için kente Batman'dan gelen 20 yaşındaki Ferhat Demir ise memleketinde sırasının gelmesine rağmen aşı yaptıramadığını ifade etti.

Sağlıkçıların burada fındık bahçesine kadar geldiklerini belirten Demir, "Aşımı vurdurdum, buraya nasipmiş. Ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Devletimize bu konuda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
Fındık bahçesinde düşen CHP'li Torun'dan üzen haber! İki yerde kırık var
Fındık bahçesinde düşen CHP'li Torun'dan üzen haber! İki yerde kırık var
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Meral Akşener Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Yıldız Tilbe Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Hakan Reçber Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fındık bahçelerinde önce aşı sonra hasat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:51:41. #1.14#

title