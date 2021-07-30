Fındık bahçelerinde önce aşı sonra hasat

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık personeli, yöreye fındık hasadı için gelen mevsimlik işçilerin yanına giderek aşılama çalışması gerçekleştiriyor.

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık personeli, yöreye fındık hasadı için gelen mevsimlik işçilerin yanına giderek aşılama çalışması gerçekleştiriyor.

Kente ağırlıklı olarak Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik işçiler, hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerde hazırlık yapıyor.

Salgınla mücadele çerçevesinde aşı çalışmalarının devam ettiği kentte sağlık personeli mevsimlik işçilere yönelik de çalışma yürütüyor. Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Vehbi Aslan, hemşire Betül Dönmez ve sağlık memuru Aydın Atasoy da iş yoğunluğu nedeniyle hastaneye yolu düşmeyen veya memleketlerinde aşı olmayan mevsimlik işçilerin yanına giderek bilgilendiriyor.

Sağlık personeli, aşı olmak isteyen mevsimlik tarım işçilerine bu hizmeti bulundukları yerde veriyor.

Mevsimlik işçilerin aşılanması Güneydoğu'nun aşılama oranını artırıyor

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının mevsimlik işçilere yönelik de devam ettiğini söyledi.

Hasat dönemi öncesi mevsimlik işçilerin kente yoğun bir şekilde geldiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bizler de aşı hizmetini onların ayağına kadar götürüyoruz. Türkiye genelinde Bakanlık olarak toplumsal bağışıklığı sağlamak adına vatandaşımıza her türlü kolaylık sağlanarak aşılama süreci hızlandırılmaya çalışılıyor. Gelen vatandaşlarımız talep ettikçe, bizim de ikna çalışmalarımızla hedefimiz yüzde 75 bağışıklığı sağlamak. Hem geldikleri illerde aşılama oranını artırmak hem de illerinde aşılamanın öneminden bahsetmelerini sağlamak için çaba veriyoruz. Ekiplerimiz sahada canla başla mücadele veriyor. Bizim de onlardan beklentimiz, bu çabamıza katkıda bulunmaları."

"Bahçe sahipleri ve işçiler uygulamadan memnun"

Başhekim Vehbi Aslan da kentin tarımsal faaliyetler açısından önemini dile getirerek, özellikle fındık konusunda önemli bir konumda bulunduğunu kaydetti.

Mevsimlik işçilerin hasat dönemi öncesi kente geldiğini ve bahçelerde temizlik çalışması yürüttüğünü anlatan Aslan, "Her yıl olduğu gibi bu sene de mevsimlik işçilerimiz geldi. Biz genellikle fındık bahçelerinde izlenimler yapıyoruz. Salgın süreci devam ediyor. Bizler de fındık bahçelerine kadar gelerek aşı olmamış mevsimlik çalışan işçilere aşıyı anlatıyoruz. Aşı olmak isteyenlere ise aşılarını yapıyoruz." diye konuştu.

Fındık bahçelerinin arazi şartlarının zor olduğunu fakat hizmet için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Aslan, "Yoruluyoruz ama sonucunda bu bir hizmet ve bizler de bu hizmeti yapıyoruz. Bu konuda bahçe sahipleri ve işçiler memnun. Bize teşekkür ediyorlar. Bizler de bu konuda çok memnun kalıyoruz." dedi.

"Ayrı bir mutluluk yaşıyorum"

Fındık toplamak için kente Batman'dan gelen 20 yaşındaki Ferhat Demir ise memleketinde sırasının gelmesine rağmen aşı yaptıramadığını ifade etti.

Sağlıkçıların burada fındık bahçesine kadar geldiklerini belirten Demir, "Aşımı vurdurdum, buraya nasipmiş. Ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Devletimize bu konuda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer