Fındık Bahçelerinde Devrim

Yaklaşık 700 bin hektarlık alan ile dünya fındık üretiminin büyük bir kısmını elinde bulunduran Türkiye'de üretim yapılan bahçelerde ocak sisteminin yerini ikili ve tek gövdeli ağaç uygulaması almaya başladı.



Konuyla ilgili olarak Ortahisar ilçesi Kamışlı Mahallesinde fındık üreticilerine bilgilendirme yapılırken, fındıkta dip sürgünlerinin her yıl temizlenmesi gerektiği vurgulandı. Fındık üretim maliyetinde dip sürgünü temizliği yüzde 8 ila 10 arasında bir paya sahip olduğu vurgulanırken, tek gövdeli fındıkların, özellikle de aşılı fidanların yok denecek kadar az dip sürgünü verdiği kaydedildi.



Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan FERRERO Fındık Zirai İşler Müdürü Gökhan Arıkoğlu, ikili ve tek gövdeli ağaç uygulamasının ileriki yıllarda meyvelerinin alınmaya başlanacağını söyledi.



Türkiye'de genellikle 'ocak usulü' dikili olan fındık bahçelerinde dip sürgünleri ana dallarla besin, su ve ışık bakımından rekabete girdiğini, bunun da verimin azalmasına sebep olduğunu kaydeden Arıkoğlu, "Trabzon'da buna benzer 3 adet tek gövdeli ağaç uygulamamız var. Bazı üreticiler ile kuruluşlarında aynı şekilde tek gövdeli bahçeler kurmaya başladıklarını biliyoruz" dedi.



Gökhan Arıkoğlu, yağışlı bölge olmasına rağmen, düzenli sulamanın fındıkta olumlu etki yaptığına dikkat çekerek bunun için damla sulama denilen yöntemi de yaygınlaştırmaya çalıştıklarını bildirdi.



Arıkoğlu, "Bu sistemin fındıktaki tatbikatıyla ilgili model bahçelerimiz var. Burada da damla sulama sistemini kurduk. Bu sistem hem sulama, hem de gerektiğinde gübreleme yapabiliyor. Bu sistemin, ilerki yıllarda olumlu sonuçlarını göreceğiz. Şimdiye kadar gübrenin gömülmesi yada toprağın dışına atılması söz konusuydu. Buda ciddi bir işçilik ve emek gerektiriyordu. Arazilerimiz meyilli gübre akıp gidebiliyor. Bu sistem sayesinde gerekirse az veya çok, yani toprağın istediği ölçüde gübrenin kullanılması mümkün oluyor. Bu da etkinliği artırıp, ciddi yararlar sağlıyor. Sistemin hem verim hem de randıman etkilerini görme şansına sahip olacağız. Engebeli araziler de de bunun rahatlıkla kullanılması mümkündür. Hem sulamayı, hem de bilinçli gübrelemeyi en iyi şekilde yapmış olacağız" diye konuştu.



Temmuz- Ağustos ayının kurak gittiği dönemlerde damla sulamanın getirdiği avantajları anlatan Arıkoğlu, "Malum gübreler yıkanıyordu artık bu sistem sayesinde bu olmayacak . İstendiği zaman az, istendiği zaman da ihtiyaca göre gübreleme olacak. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Yağmur her zaman yağmıyor. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında, kurak giden dönemlerde de sulama imkanını getiriyor. Diğer bir konu da dumanlama sistemi. Dumanlama sistemi, birkaç yıldan beri fındık bahçelerinde kullanılmaya başlandı. Don riskinin olduğu zamanlarda alet sayesinde rüzgarın geldiği yöne göre dumanlama yapılarak dona karşı etkin bir koruma sağlıyor" diye konuştu.



Fındıkta küllenme konusuna da değinen Arıkoğlu,"Daha önceki dönemlerde olduğu gibi külleme bu yıl tekrar görülmeye başladı. Etkin külleme mücadelesinin yapılması lazım. Külleme mücadelesini ilaçlı olarak daha sık yapmaya çalışalım" ifadelerini kullandı. - TRABZON