Fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanıyor

Fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'da fındık zararlılarının ilaçlanması konusunda drone yöntemi başarıyla uygulanıyor.

Ordu'da fındık zararlılarının ilaçlanması konusunda drone yöntemi başarıyla uygulanıyor.

Tarımda geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak verimliliği artırmak isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET ile başlattığı ortak çalışma ile yine bir ilke imza attı. Fındık Verimliliği (FINVER) projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı yapılan 300 dönüm fındık bahçesinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET A.Ş.ye bağlı ZİHA ile geçtiğimiz günlerde başlatılan ilk ilaçlama sonrası ikinci ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Zirai ilaçlama araçlarının fındık bahçelerinde ilk kez kullanıldığına dikkat çeken ORTAR A.Ş. Genel Müdürü Sancar Eser, şu açıklamayı yaptı: "Ordu Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki olan ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen FINVER projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile başladığımız bu çalışma kapsamında üreticilerimizden 5 yıllığına kiraladığımız fındık bahçelerinin A'dan Z'ye bütün bakımları bizim ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bakımlar kapsamında geçtiğimiz günlerde ZİHA ile bir uygulama yapmıştık. Bu uygulamanın ikincisini yine üreticilerimizden kiraladığımız fındık bahçelerinde gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel amacımız zor coğrafyaya sahip ilimizde hem zamandan hem maliyetten hem de işçilikten tasarruf yapmak. İlk uygulamamızda ZİHA'yı pilot kendi yönetmişti. Bu ikinci uygulamamızda belirlenen koordinatlar üzerinde Zirai İnsansız Hava Aracı ilaçlama yaptı. Bu çalışmanın sonucundaki amacımız ilimiz genelindeki bütün fındık bahçelerinde bu uygulamayı yaygınlaştırmak ve üretimin artmasına katkıda bulunmak." - ORDU

Fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanıyor
Fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Burak Sergen Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Merih Demiral Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:11:55. #1.14#

title